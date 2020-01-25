Автобус с пассажирами перевернулся под Калугой

Заказной экскурсионный автобус с пассажирами перевернулся в Калужской области. По данным регионального главка МВД, он направлялся в Москву.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на скользкой дороге, выкрутил руль и перевернул автобус. Авария произошла на 11 километре дороги Калуга-Перемышль-Белев в 18:35 около деревни Подборки.

Травмы получили четыре пассажира. Всего в автобусе находились 31 человек. Врачи на месте помогли пострадавшим. Обстоятельства и причины ДТП уточняются.

«Интерфакс» сообщил, что в автобусе ехали паломники, они возвращались из Оптиной Пустыни в Москву. Со ссылкой на МЧС агентство уточнило, что пострадали семь человек.