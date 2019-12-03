Автобус с пассажирами перевернулся на трассе «Дон»

Междугородний рейсовый автобус попал в аварию на трассе М-4 «Дон». Везший пассажиров транспорт опрокинулся. Число пострадавших уточняется.

ДТП произошло днем 3 декабря в Богучарском районе Воронежской области, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Известно, что за рулем автобуса находился 59-летний водитель. Он не справился с управлением. Всего в транспортном средстве находились 28 человек. Авария случилась в условиях снегопада.

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«Есть пострадавшие, их число уточняется», — заметили в пресс-службе.

Автобус двигался в сторону юга, детей в нем не было. Сейчас движение в этом направлении ограничено.

За последние несколько суток это уже третье ДТП с участием пассажирских автобусов. Самое страшное произошло в Забайкалье 1 декабря, погибли 19 человек. Во вторник под Белгородом в кювет слетел еще один рейсовый автобус. Все находившиеся в нем люди остались живы.