Автобус с пассажирами перевернулся на трассе «Дон»
ДТП произошло днем 3 декабря в Богучарском районе Воронежской области, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Известно, что за рулем автобуса находился 59-летний водитель. Он не справился с управлением. Всего в транспортном средстве находились 28 человек. Авария случилась в условиях снегопада.
Опрокинувшийся под Белгородом автобус попал на видеоПодробнее
«Есть пострадавшие, их число уточняется», — заметили в пресс-службе.
Автобус двигался в сторону юга, детей в нем не было. Сейчас движение в этом направлении ограничено.
За последние несколько суток это уже третье ДТП с участием пассажирских автобусов. Самое страшное произошло в Забайкалье 1 декабря, погибли 19 человек. Во вторник под Белгородом в кювет слетел еще один рейсовый автобус. Все находившиеся в нем люди остались живы.