Автобус с пассажирами перевернулся на крышу на Кубани. Видео

В Славянском районе Краснодарского края произошло столкновение двух легковушек и автобуса с пассажирами. В результате пострадали семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Всего в автобусе находились 32 человека. В результате столкновения общественный транспорт съехал в кювет и опрокинулся на крышу. На месте сейчас работают экстренные службы.

«На 20-м километре автодороги Петровская — Славянск-на-Кубани произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и рейсового автобуса ПАЗ, сообщением Черный Ерик — Славянск-на-Кубани», — сообщили в ведомстве.

Информации о погибших не поступало. В ближайшее время специалисты выяснят причину произошедшего. В Telegram-канале МЧС появилось видео с места аварии. На нем можно увидеть, как автобус лежит перевернутым в кювете. Рядом находятся люди и спасатели.

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