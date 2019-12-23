Автобус с пассажирами перевернулся на Камчатке. Есть пострадавшие

Автобус с 21 пассажиром перевернулся 23 декабря на трассе между населенными пунктами Раздольным и Коряки на Камчатке. По предварительным данным, три человека пострадали.

«По предварительной информации, в ДТП пострадали три человека. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю», — заявили в региональном МЧС.

Как уточнило РИА «Новости», пострадавшим не потребовалась госпитализация. Врачи рекомендовали людям амбулаторное лечение.

Известно, что автобус Daewoo двигался из Петропавловска-Камчатского в Усть-Камчатск. В какой-то момент транспортное средство съехало «в правый кювет по ходу движения». Кроме пассажиров, в салоне находились два водителя. На место аварии прибыли спасатели. Как заявили в региональном МЧС, на месте ЧП экстренные службы развернули передвижной пункт обогрева для пассажиров, где люди смогли согреться и выпить горячего чая.