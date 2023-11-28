Происшествия 28 ноября 2023, 10:51 Автобус с пассажирами опрокинулся в кювет под Нижним Тагилом, пострадали двое Автобус с 12 пассажирами улетел в кювет в Свердловской области РИА «Новости»

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Автобус с 12 пассажирами опрокинулся в кювет в Свердловской области, двое пассажиров попали в больницу. Об этом написали «Известия» со ссылкой на руководителя пресс-службы главного управления МВД по региону Валерия Горелых.

Автобус Golden Dragon следовал по международному маршруту № 506 — из аэропорта Кольцово в Нижний Тагил. ДТП случилось на 114-м километре трассы Екатеринбург — Серов под Нижним Тагилом. Водитель не справился с управлением, автобус съехал с проезжей части и опрокинулся.

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Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее, 25 ноября, в Калужской области произошла смертельная авария с участием микроавтобуса, перевозившего детей. В него врезался Renault Logan, выехавший на встречную полосу. Автобус съехал в кювет. Водитель иномарки погиб, двое взрослых пассажиров автобуса получили переломы, дети отделались ушибами и ссадинами. Силовики возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть. Появилось видео с места ДТП.