Автобус с пассажирами опрокинулся в Казахстане. Есть погибшие

Везший пассажиров автобус перевернулся на казахстанской трассе. Предварительно установлено, что в транспортном средстве находились 50 человек. Известно о шестерых погибших.

Авария произошла на юге автодороги Кызылорда — Кумколь, сообщило РИА «Новости». Причиной ДТП стал гололед, из-за которого водитель не справился с управлением.

Источник фото: «ВКонтакте»

На месте аварии удалось обнаружить 15 пострадавших, уточнил официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

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«По состоянию на 07:56 (по местному времени — прим. ред.) на месте происшествия обнаружено четверо погибших. 15 пострадавших извлечены», — сказал он.

Позже Нурахметов добавил, что погибших шестеро. А из автобуса достали 14 раненых.

Продолжаются аварийно-спасательные работы. На базе областного департамента по ЧС работает оперативный штаб.