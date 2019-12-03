  • Автобус с пассажирами опрокинулся в Казахстане. Есть погибшие

    03 декабря 2019, 06:18

    Александра Ломейко

    Везший пассажиров автобус перевернулся на казахстанской трассе. Предварительно установлено, что в транспортном средстве находились 50 человек. Известно о шестерых погибших.

    Авария произошла на юге автодороги Кызылорда — Кумколь, сообщило РИА «Новости». Причиной ДТП стал гололед, из-за которого водитель не справился с управлением.

    Автобус с пассажирами опрокинулся в Казахстане. Есть погибшие | Изображение 1
    Источник фото: «ВКонтакте»

    На месте аварии удалось обнаружить 15 пострадавших, уточнил официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

    Личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье установили

    Подробнее

    «По состоянию на 07:56 (по местному времени — прим. ред.) на месте происшествия обнаружено четверо погибших. 15 пострадавших извлечены», — сказал он.

    Позже Нурахметов добавил, что погибших шестеро. А из автобуса достали 14 раненых.

    Продолжаются аварийно-спасательные работы. На базе областного департамента по ЧС работает оперативный штаб.