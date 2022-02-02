Автобус с пассажирами оказался в кювете в Ханты-Мансийске

Городской автобус попал в кювет в Ханты-Мансийске. В результате аварии есть пострадавшие, о чем сообщили работники скорой помощи.

«Водитель автобуса не справился с управлением. Пострадали минимум семь человек, им оказывают помощь прибывшие наряды „скорой“», — сказал источник агентству «Интерфакс».

Есть данные, что вместе с водителем в автобусе находились 13 человек.

В пресс-службе УМВД России по ХМАО сообщили, что автобус врезался в опору освещения. Причиной аварии, по предварительным данным, стало то, что водитель не справился с управлением. Это произошло в 07:40 по местному времени рядом с Храмом Воскресения Христова на улице Гагарина.

По информации полицейских, в автобусе ехали восемь человек, семь из них пострадали. Шестерых госпитализировали, одному смогли помочь на месте случившегося. Службы ГИБДД занимаются выяснением обстоятельств.