Автобус с моряками из России попал в ДТП в Норвегии

Пять российских матросов получили легкие травмы в ДТП с участием автобуса в Норвегии. Информация появилась на странице генконсульства России в Киркенесе во «ВКонтакте».

ДТП случилось 11 февраля, около 07:30 по местному времени. Автобус, который перевозил 38 российских моряков с траулеров «Обеляй» и «Капитан Дураченко», направлялся из аэропорта в городе Киркенес на МАПП «Стурскуг-Борисоглебск». Но транспортное средство съехало в кювет.

По предварительным данным, легкие травмы получили пять человек. Спасатели оперативно оказали первую помощь пострадавшим, моряков отвезли в больницу в Киркенесе.

Судовое агентство намерено доставить моряков в Россию на другом автобусе. Генеральное консульство России поддерживает контакт с компанией-судовладельцем, правоохранительными органами Норвегии и судовым агентом, сообщило ИА НСН.

Ранее в Петрозаводске автобус на большой скорости сбил девушку-пешехода. Несмотря на серьезный удар, пострадавшая сама сумела подняться и перешла дорогу.