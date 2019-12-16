Автобус с людьми загорелся на трассе под Челябинском. Видео

Автобус с людьми, следовавший из Челябинска в Златоуст, загорелся на трассе. Пожар начался в моторном отсеке. Видео произошедшего оказалось в распоряжении «360».

Автобус, выехавший из Челябинска в Златоуст, вспыхнул прямо о время движения. Пожар начался в моторном отсеке. Пассажиров спасла реакция водителя: он остановил автобус, высадил пассажиров и попытался самостоятельно справиться с огнем. На это у него ушло два огнетушителя, но они не помогли.

Через короткое время к месту происшествия подъехали пожарные расчеты. Они укротили огонь, но к тому времени автобус выгорел дотла. От пассажирского автобуса, принадлежавшего Первой транспортной корпорации, остался один выгоревший металлический остов, да и тот полностью залитый водой.

Свернул с трассы. Увидел в зеркало заднего вида — в моторном отсеке пожар. Остановился, высадил всех пассажиров, отвел их подальше. Использовал два огнетушителя Сергей Андреюк водитель сгоревшего автобуса

Сообщений о пострадавших в результате происшествия не поступало. По предварительной информации, все пассажиры автобуса живы и в медицинской помощи не нуждаются. На месте происшествия работают экстренные службы. Причины возгорания позже назовут эксперты.