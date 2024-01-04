Происшествия 04 января 2024, 08:54 Автобус с людьми рухнул в воронку возле шахты в Казахстане Tengrinews: автобус с людьми провалился под землю в Павлодарской области

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В ночь на 4 января автобус, в котором находились четыре человека, провалился под землю возле шахты Майкаинского рудника в Павлодарской области Казахстана. Об этом сообщило издание Tengrinews со ссылкой на пресс-службу регионального департамента по ЧС.

Информация о падении автобуса в очистное пространство глубиной 150 метров поступила в экстренные службы около 01:25. В нем находились три спасателя и водитель, информации о их состоянии пока нет. После ЧП из шахты эвакуировали 33 рабочих, их жизни ничто не угрожает.

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Местные власти организовали оперативный штаб по ликвидации последствий случившегося. К аварийно-спасательным работам привлекли 44 человека, задействовали 13 единиц техники и один беспилотник.

Минувшей ночью в Казахстане произошел взрыв в кафе. Двухэтажное здание обрушилось, погибли два человека, еще шесть человека пострадали.