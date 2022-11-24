Происшествия 24 ноября 2022, 14:11 Автобус с людьми перевернулся в Оренбургской области

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ДТП произошло на автодороге «Орск-Новоорск» в Оренбургской области. Автобус с пассажирами вылетел в кювет и перевернулся, сообщило издание 56orb со ссылкой на региональное УМВД.

Всего в автобусе находились пять человек. Все они оказались сотрудниками местного предприятия.

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«Один из пассажиров самостоятельно обращался за медицинской помощью», — уточнили в УМВД.

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Состояние других людей пока не известно. Правоохранители выясняют все подробности случившегося.