24 ноября 2022, 14:11
Автобус с людьми перевернулся в Оренбургской области
ДТП произошло на автодороге «Орск-Новоорск» в Оренбургской области. Автобус с пассажирами вылетел в кювет и перевернулся, сообщило издание 56orb со ссылкой на региональное УМВД.
Всего в автобусе находились пять человек. Все они оказались сотрудниками местного предприятия.
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«Один из пассажиров самостоятельно обращался за медицинской помощью», — уточнили в УМВД.
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Состояние других людей пока не известно. Правоохранители выясняют все подробности случившегося.
ДТП
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