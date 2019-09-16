Автобус с красноярскими рабочими съехал в кювет. 11 человек — в больнице
Пассажирский автобус рухнул в кювет в Красноярском крае. Пострадали 11 человек. Всем им потребовалась госпитализация. Люди получили различные травмы.
Авария произошла в Сухобузимском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. В транспортном средстве, по предварительным данным, находились рабочие птицефабрики в поселке Миндерла.
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«Водитель ПАЗ, <…> двигаясь в черте населенного пункта, не справился с управлением и допустил съезд в кювет слева по ходу движения», — отметили в ведомстве.
В полиции уточнили, что признаков опьянения у водителя не обнаружили.
На момент ДТП в автобусе было 23 человека. В районную больницу доставили 11 пассажиров. У них диагностированы травмы различной степени тяжести.
После случившегося начата доследственная проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.