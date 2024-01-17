17 января 2024, 18:10
Автобус с хоккеистами клуба «СКА-Карелия» обстреляли в Балашихе
Полиция начала розыск обстрелявших автобус с хоккеистами в Балашихе
Автобус с игроками Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «СКА-Карелия», возвращавшийся 16 января после матча в Балашихе в Кондопогу, подвергся обстрелу. Неизвестные на автомобиле с литовскими номерами, выстрелили в автобус и скрылись. Никто из хоккеистов не пострадал, сообщил источник «360».
По его словам, заявление о нападении на хоккеистов написал генеральный менеджер «СКА-Карелия» Алексей Тяпкин. Сейчас злоумышленников разыскивает полиция.
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«360» обратился за комментарием к вице-президенту клуба Ромуальду Кемзе. Собеседник издания заявил, что в курсе произошедшего. Он добавил, что пока не получил официальной информации ни от МВД, ни от ГИБДД, поэтому знает об обстреле автобуса лишь по слухам.
Накануне «СКА-Карелия» обыграла местный клуб «Русские витязи» со счётом 4:1. Вечером автобус с хоккеистами выехал в Карелию.
По данным МУ МВД России «Балашихинское», информация об обстреле автобуса поступила около 22:35.
В ведомстве уточнили, что нападение произошло на шоссе Энтузиастов. Пассажир иностранной легковушки выстрелил, предположительно, из травматического пистолета, повредив левую часть стекла автобуса.
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