Происшествия 20 марта 2023, 16:21 Автобус с грузовиком столкнулись в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону произошла авария с участием автобуса и грузовика, один человек пострадал. Об этом сообщил «Царьград».

Грузовик DAF и маршрутный автобус двигались в попутном направлении по улице Доватора. В общественном транспорте находились 19 человек. Водитель грузовика не справился с управлением и врезался в маршрутку.

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В результате ДТП пострадала 41-летняя женщина. Прибывшая на место скорая оказала ей помощь. По факту аварии начали проверку.

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