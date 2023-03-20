20 марта 2023, 16:21
Автобус с грузовиком столкнулись в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону произошла авария с участием автобуса и грузовика, один человек пострадал. Об этом сообщил «Царьград».
Грузовик DAF и маршрутный автобус двигались в попутном направлении по улице Доватора. В общественном транспорте находились 19 человек. Водитель грузовика не справился с управлением и врезался в маршрутку.
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В результате ДТП пострадала 41-летняя женщина. Прибывшая на место скорая оказала ей помощь. По факту аварии начали проверку.
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ДТП
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