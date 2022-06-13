Автобус с группой «Земляне» улетел в кювет

Автобус, на котором группа «Земляне» и другие российские артисты возвращались домой после концерта в Херсоне, попал в ДТП. Об этом сообщили авторы донбасского Telegram-канала Mash.

«Поздно вечером исполнители возвращались домой. Ночью на плохо освещенной трассе автобус едва не столкнулся с фурой», — написали они.

Авторы паблика отметили, что пассажиры автобуса положительно оценили действия водителя. По их словам, от крупных последствий аварии их спас съезд в кювет. С таким же заявлением выступила и пресс-служба «Русской медиагруппы». Слова представителей организации привели на сайте «Известий».

Кроме участников группы «Земляне» в автобусе ехали Елена Север, группа «СПБ!», ВладиМир и несколько других исполнителей. Все они участвовали в туре «Русского радио», приуроченного ко Дню России.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается. Также пока неизвестна дальнейшая судьба участников ДТП и место столкновения автобуса с фурой.