08 апреля 2024, 15:04
Автобус с гражданами Узбекистана перевернулся в Самарской области
Пассажирский автобус, перевозивший граждан Узбекистана по маршруту Чимкент — Нижний Новгород, попал в аварию на трассе в Самарской области. Об этом сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на региональное УГИБДД.
По предварительным данным, водитель за рулем автобуса Scania не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего машина перевернулась.
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Отмечается, что в результате аварии погибли два человека. Различные травмы получили 22 человека, их доставили в больницу.
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