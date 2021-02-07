Автобус с горнолыжниками перевернулся в Пермском крае

Автобус с горнолыжниками попал в ДТП по дороге в Пермь. В результате аварии некоторые пассажиры получили ушибы, но никто серьезно не пострадал. Сейчас все причины выясняют сотрудники ГИБДД.

«Водитель автобуса Mercedes на 34 километре допустил съезд с дороги. В салоне было около двадцати человек, никто не пострадал. Причину ДТП сейчас выясняют. Пассажиры уже разъехались на попутках», — сообщили 59.ru в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Источник фото: vk.com/vikiperm

Авария произошла около 19:30 (17:30 по московскому времени) в Чусовском районе Пермского края. Горнолыжники возвращались в город с курорта «Такман». Некоторые пассажиры во время ДТП получили незначительные ушибы.

«Все случилось очень неожиданно. Благодаря водителю все живые и почти здоровые, ушибы и ссадины не считаются», — рассказал в соцсетях один из ехавших в автобусе мужчин.

На месте аварии продолжают работать сотрудники ГИБДД, которые выясняют все детали и обстоятельства у водителя.