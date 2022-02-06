Автобус с футболистами опрокинулся на трассе в Калмыкии

Микроавтобус опрокинулся на трассе в Приютненском районе Калмыкии. Он вез футболистов краснодарской команды. В результате аварии никто не пострадал.

Пассажирский микроавтобус перевернулся на 345-м километре федеральной трассы Р-216 «Астрахань-Элиста-Ставрополь», сообщила пресс-служба МЧС России по республике. ДТП произошло вечером 6 февраля. К месту аварии направились силы и средства Приютненского пожарно-спасательного гарнизона.

Источник фото: 08.mchs.gov.ru

«Внутри микроавтобуса было семь человек без детей. Пострадавших нет», — уточнил источник РИА «Новости» в экстренных службах.

По информации ГУ МВД по Калмыкии, в транспорте находились шесть игроков краснодарской футбольной команды. Водитель вез спортсменов из Элисты в Краснодар.

«На трассе в Приютненском районе у микроавтобуса лопнуло колесо, он опрокинулся. <…> Микроавтобус уже подняли, в ближайшее время он отправится к месту назначения», — сообщил собеседник агентства.

Все обстоятельства аварии продолжают устанавливать. Также выясняется информация о состоянии здоровья спортсменов и водителя.