Автобус с фанатами Макса Коржа перевернулся под Екатеринбургом. Есть пострадавшие

Автобус с 53 пассажирами съехал с трассы Пермь — Екатеринбург и перевернулся. Пострадали семь человек, погибших нет.

Как рассказал «360» руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, в этом автобусе ехали люди с пермского концерта белорусского певца Макса Коржа.

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ДТП произошло в 7:10 (05:10 по Москве) на 242-м километре трассы. В автобусе находились 53 пассажира. «В одно из мгновений неожиданно водитель задремал, в результате не справился с управлением своей машины. Автобус выехал на полосу встречного движения, проехав ее, съехал с трассы и перевернулся, лег на левую сторону», — приводит агентство слова Горелых.

Собеседник добавил, что чудом обошлось без жертв. Буквально в 20 метрах от трассы в месте аварии находится лесополоса. Автобус, который протащило по заснеженной земле, остановился совсем рядом с деревьями. Люди могли погибнуть в случае столкновения.

Источник фото: В.Н. Горелых

Врачи сейчас оказывают пострадавшим первую помощь. Семь человек попали в больницу. Из них двое — несовершеннолетние. Горелых рассказал, что екатеринбургские поклонники Коржа после концерта в Перми пошли в ночной клуб и в районе 04:00 поехали на заказном автобусе домой. Водитель 1987 года не пострадал, его опрашивают полицейские.