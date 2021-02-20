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    20 февраля 2021, 16:26

    Автобус с детской хоккейной командой сломался на трассе под Пермью

    Дарья Морозова

    Автобус с детской хоккейной командой «Автомобилист» сломался на трассе Пермь—Екатеринбург в 20-градусный мороз. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу «Уралуправтодора».

    Была организована спасательная операция. Всех пассажиров автобуса отвезли в ближайшую гостиницу.

    «Транспорт перевозил 20 детей», — пояснили в пресс-службу компании.

    Сейчас юные спортсмены находятся в безопасности, их здоровью ничего не угрожает.