20 февраля 2021, 16:26
Автобус с детской хоккейной командой сломался на трассе под Пермью
Автобус с детской хоккейной командой «Автомобилист» сломался на трассе Пермь—Екатеринбург в 20-градусный мороз. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу «Уралуправтодора».
Была организована спасательная операция. Всех пассажиров автобуса отвезли в ближайшую гостиницу.
«Транспорт перевозил 20 детей», — пояснили в пресс-службу компании.
Сейчас юные спортсмены находятся в безопасности, их здоровью ничего не угрожает.