Автобус с детской хоккейной командой сломался на трассе под Пермью

Автобус с детской хоккейной командой «Автомобилист» сломался на трассе Пермь—Екатеринбург в 20-градусный мороз. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу «Уралуправтодора».

Была организована спасательная операция. Всех пассажиров автобуса отвезли в ближайшую гостиницу. «Транспорт перевозил 20 детей», — пояснили в пресс-службу компании. Сейчас юные спортсмены находятся в безопасности, их здоровью ничего не угрожает.