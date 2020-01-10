Автобус с детьми-спортсменами попал в крупное ДТП под Пермью

Пассажирский автобус, в котором ехали 35 спортсменов-подростков, попал в аварию в Пермском крае. Известно о девяти пострадавших.

Как сообщило РИА «Новости», автобус ехал из города Чайковский. ЧП случилось около 14:30 (12:30 по Москве) на федеральной трассе М7 «Волга» недалеко от Нытвы. Транспортное средство столкнулось с пятью машинами и грузовиком.

По предварительной информации ГУ МВД по Пермскому краю, водитель Lada Granta решил обогнать большегруз. Другой автомобилист, который ехал по встречной полосе, во избежание столкновения стал тормозить. В итоге столкнулись семь транспортных средств: большегруз, легковые автомобили и автобус.

«В автобусе находились 37 человек, из которых 35 подростки 10-11 лет из спортивной команды», — рассказали агентству в пресс-службе в пресс-службе МЧС России.

По информации регионального Минздрава, девять человек госпитализировали. Среди них четверо детей. Об их состоянии ничего не известно.