Автобус с детьми попал в аварию в Ивановской области. Есть пострадавшие

Авария произошла в районе 10:00. Легковушка Renault Logan влетела в микроавтобус с детьми на дороге в Тейковском районе, возле деревни Пелгусово. После удара «газель» перевернулась.

В полиции рассказали, что травмы получили четыре ребенка. Об их состоянии, а также о характере травм информации пока нет. Известно, что пострадавших детей отвезли в больницу.

Также агентство со ссылкой на владеющий информацией об этом ДТП источник сообщило, что в «газели» в момент столкновения находились восемь человек, шесть из которых были дети. По данным собеседника, водитель легковой машины не справился с управлением на скользкой дороге, он не смог удержать авто и врезался в заднюю часть школьного автобуса, который ехал мимо.