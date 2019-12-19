19 декабря 2019, 10:52
Автобус с детьми перевернулся в Ивановской области
Автобус со школьниками перевернулся в Ивановской области. Дети в сопровождении учительницы ехали из деревни Бутово в Седельницы.
Как рассказали очевидцы происшествия, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего автобус развернуло на дороге на 180 градусов и перевернуло на бок. Факт аварии подтвердили в полиции.
ДТП произошло в населенном пункте Селезнево: это ровно на полпути. Селезнево находится в Комсомольском районе Ивановской области.
В автобусе было 10 школьников. Никто из них не пострадал. Легкие ушибы получила сопровождавшая детей учительница.
В результате школьников забрал с места происшествия резервный автобус. По факту аварии проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.