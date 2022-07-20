Автобус с детьми опрокинулся в Алтайском крае

Водитель автобуса и четыре ребенка пострадали на трассе в Солонешенском районе. Всего в нем было 34 пассажира, сообщили сайту kp.ru в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Согласно предварительной информации, автобус вез детей в летний лагерь. При этом данный пункт назначения в краевом Минобрнауки пока что не подтвердили. В момент аварии в салоне автобуса находилось 34 пассажира.

В определенный момент движения автобус съехал с трассы и опрокинулся. В результате ДТП пострадали четыре ребенка и водитель. Прибывшие на место ЧП медики оказали им всю необходимую помощь.

«Организована процессуальная проверка. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке несовершеннолетних», — сообщили в прокуратуре.

Факт аварии подтвердили в ГИБДД, однако не уточнили деталей. Главное управление МЧС России по Алтайскому краю сообщило на своем сайте, что опрокидывание автобуса КАвЗ произошло на трассе регионального значения 01К-12, в районе населенного пункта Искра. К работе на месте ДТП привлекли 22 специалиста и восемь единиц техники.