Происшествия 06 августа 2023, 18:02 Автобус с детьми оказался в зоне обстрела ВСУ моста в Херсонской области РИА «Новости»: автобус с детьми был в зоне удара ВСУ у моста в Херсонской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

По дороге в Крым автобус с детьми из Запорожской области оказался в зоне обстрела ВСУ в районе моста в Херсонской области. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель администрации Запорожской области.

«Автобус с детьми из Запорожской области находился в районе моста в момент удара по нему со стороны украинских боевиков», — уточнил источник.

Реклама

По его словам, жертв и пострадавших нет.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил об ударе ВСУ по Чонгарскому мосту ракетами Storm Shadow. В результате переправа получила повреждения. Сальдо также сообщил, что ВСУ обстреляли мост через пролив Тонкий, выпустив по нему 12 ракет. Российские ПВО сбили девять из них.

В результате второй атаки пострадал один человек. Повреждения получил проходящий рядом газопровод. Без газа остались 20 тысяч человек.