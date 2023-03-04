Эксклюзив 04 марта 2023, 22:00 Автобус с детьми из Донбасса столкнулся иномаркой на северо-востоке Москвы Источник «360»: автобус с детьми Донбасса столкнулся с иномаркой на Рижской эстакаде в Мос

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Перевозивший эвакуированных из Донбасса детей автобус столкнулся с автомобилем Geely на Рижской эстакаде на северо-востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. В столичном главке МВД заявили, что уточняют информацию.

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Источник «360» уточнил, что в автобусе находились 33 ребенка и шесть взрослых. Транспортное средство направлялось в сторону городского округа Истра. Для детей организовали все условия пока на место едут сотрудники ДПС.

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