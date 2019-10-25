Автобус с детьми и грузовой фургон столкнулись на площади Александра Невского в Санкт-Петербурге
Сегодня вечером в центре Санкт-Петербурга автобус с детьми врезался в фургон. Пострадавших нет, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на соцсети.
Происшествие случилось 25 октября около 16:30.
Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте» опубликовало информацию, что пассажирский автобус не рассчитал свои габариты и врезался в грузовик.
Столкновение не было сильным, и никто не пострадал. Однако город встал в пробке в районе ДТП.