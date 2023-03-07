Важное 07 марта 2023, 10:49 Автобус с членами правительства Армении попал в аварию МВД Армении: автобус с членами правительства попал в аварию, есть пострадавшие flickr

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Автобус, в салоне которого находились члены армянского правительства, попал в дорожно-транспортное происшествие. Известно о госпитализации 11 из них. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Армении.

«В результате аварии служебного автобуса с сотрудниками правительства в больницы доставлены 11 человек», — рассказали в ведомстве.

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Там добавили, что началось расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося. По данным других СМИ, речь идет о 13 пострадавших. Кадры с места событий уже появились в Сети.

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Представители МВД Армении добавили, что ЧП произошло около 08։35 по местному времени (07:35 по московскому времени). Правительственный автобус Hyundai столкнулся с BMW, а потом врезался в ограждение. Известно, что служебный транспорт каждый день перевозит сотрудников кабмина страны. Об этом написал «Sputnik Армения».