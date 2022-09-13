Автобус с 80 пассажирами попал в ДТП в Ростове-на-Дону | 360°

Происшествия 13 сентября 2022, 19:13 Поделиться Telegram

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Viber Автобус с 80 пассажирами попал в ДТП в Ростове-на-Дону

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Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Ростове-на-Дону. В первом находились 80 человек, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на УГИБДД по региону.

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Авария произошла из-за того, что водитель легковушки не пропустил автобус. В результате они столкнулись. Никто не погиб и не пострадал.

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