Автобус с 45 пассажирами перевернулся в Хабаровском крае

В Хабаровском крае произошло ДТП с пассажирским автобусом. В результате столкновения пострадали 15 человек.

Авария произошла в 08:00 недалеко от Циммермановки Ульчского района. Пассажиры смогли самостоятельно выбраться из автобуса, всего в транспортном средстве было 45 человек.

Известно о 15 пострадавших, все они доставлены в больницу, передает передает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС. По данным агентства, у некоторых тяжелое состояние, есть травмы, предоставляющие угрозу для жизни. Погибших нет. Причиной ДТП мог стать наезд колеса на обочину, но эта информация еще уточняется.

В понедельник во Владимирской области столкнулись иномарка и маршрутный автобус. Авария произошла в Гусь-Хрустальном районе. Водитель автомобиля скончался на месте, его пассажира госпитализировали с травмами. Пассажиры автобуса не пострадали.