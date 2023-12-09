Происшествия 09 декабря 2023, 22:17 Автобус с 43 детьми попал в ДТП на трассе в Воронежской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Два человека получили травмы в результате столкновения пассажирского автобуса, в котором находились 43 ребенка, с грузовиком в Воронежской области. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной полиции.

По предварительной информации, столкнулись грузовой автомобиль Iveco и пассажирский автобус MAN. Они двигались в попутном направлении в сторону города Воронеж. Авария произошла в Лискинском районе на 585 километре автодороги М-4 «Дон».

Реклама

«В результате ДТП пострадал водитель автобуса и его сменщик, которые были доставлены в медицинское учреждение», — уточнили в полиции.

Правоохранители проводят проверку по факту аварии.

Ранее две иномарки столкнулись в Головинском районе на Онежской улице на севере Москвы. В аварии пострадал трехлетний ребенок. Медики, предварительно, диагностировали маленькому пациенту сотрясение головного мозга и рваную рану глаза. Родители отказались от его госпитализации.