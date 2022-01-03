Автобус с 40 пассажирами улетел в кювет под Екатеринбургом

Рейсовый автобус вылетел в кювет в Свердловской области. Он перевозил 40 пассажиров, из которых никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, авария произошла 3 января на 240-м километре автодороги Екатеринбург–Серов. Автобус № 846 ехал в Екатеринбург из Краснотурьинска. Во время движения водитель не справился с управлением, из-за чего автобус съехал с дороги в левый кювет.

Всего в автобусе ехали два водителя и 40 пассажиров. В результате ДТП никто не пострадал. Пассажиры смогли добраться до города на попутных машинах. Как отметили в пресс-службе, перед поездкой оба водителя прошли медицинский осмотр. Также специалисты провели предрейсовый осмотр автобуса. Пассажирский транспорт был в пути три часа, за час до аварии водители поменялись.

За рулем рейсового автобуса находился 57-летний мужчина со стажем вождения 30 лет, написал E1.ru со ссылкой на областную Госавтоинспекцию. Водитель к административной ответственности за нарушение ПДД ранее не привлекался.