Происшествия 30 января 2024, 09:07 Автобус с 39 пассажирами попал в ДТП в Сахалинской области Рейсовый автобус съехал в кювет после аварии в Сахалинской области мэр Томаринского городского округа Ольга Манжара / Telegram

Читать 360tv в

Рейсовый автобус попал в ДТП с внедорожником в Сахалинской области. Авария произошла между селами Ильинское и Белинское. Об этом сообщила в Telegram мэр Томаринского городского округа Ольга Манжара.

Известно, что автобус, в котором находились 39 человек, следовал по маршруту Шахтерск — Южно-Сахалинск.

Реклама

«Среди пострадавших только водитель автомобиля, с которым произошло столкновение», — написала она.

Людей, по ее словам, пересадили в другой автобус по аналогичному маршруту следования.

мэр Томаринского городского округа Ольга Манжара / Telegram мэр Томаринского городского округа Ольга Манжара / Telegram мэр Томаринского городского округа Ольга Манжара / Telegram мэр Томаринского городского округа Ольга Манжара / Telegram

Также Манжара уточнила, что у пострадавшего выявили ушибы и перелом. Скорая доставила его в центральную районную больницу города Томари.

Автобус с места ДТП уберут силами собственника автотранспортного предприятия, заключила мэр.