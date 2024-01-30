30 января 2024, 09:07
Автобус с 39 пассажирами попал в ДТП в Сахалинской области
Рейсовый автобус съехал в кювет после аварии в Сахалинской области
Рейсовый автобус попал в ДТП с внедорожником в Сахалинской области. Авария произошла между селами Ильинское и Белинское. Об этом сообщила в Telegram мэр Томаринского городского округа Ольга Манжара.
Известно, что автобус, в котором находились 39 человек, следовал по маршруту Шахтерск — Южно-Сахалинск.
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«Среди пострадавших только водитель автомобиля, с которым произошло столкновение», — написала она.
Людей, по ее словам, пересадили в другой автобус по аналогичному маршруту следования.
Также Манжара уточнила, что у пострадавшего выявили ушибы и перелом. Скорая доставила его в центральную районную больницу города Томари.
Автобус с места ДТП уберут силами собственника автотранспортного предприятия, заключила мэр.
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