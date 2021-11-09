Автобус с 25 пассажирами перевернулся на трассе под Хабаровском

Пассажирский автобус ПАЗ съехал в кювет и перевернулся на пятом километре трассы Амурск — Комсомольск-на-Амуре. В салоне находились водитель и 25 пассажиров. В результате травмы получили шесть человек, сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным ведомства, автобус ехал из села Вознесеновское в Амурск. Предположительно, водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет, где транспортное средство перевернулось.

Находившиеся в автобусе люди смогли выбраться из салона самостоятельно до приезда спасателей. После ДТП за помощью к медикам обратились пять взрослых человек и ребенок. После осмотра одна пассажирка была доставлена в Центральную районную больницу Амурска. Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

В МЧС также сообщили, что из-за дождя и мокрого снега на некоторых трассах в регионе сейчас действуют ограничения. На наиболее сложных участках дорог дежурят мобильные группы от Амурского спасательного центра МЧС, поисково-спасательных отрядов села Ракитное и Комсомольска-на-Амуре, а также специализированной пожарно-спасательной части ФПС.