Автобус с 25 детьми попал в аварию под Пермью. Фото

Вечером 8 января автобус с 25 детьми попал в аварию на трассе Пермь — Екатеринбург. Об этом сообщил Telegram-канал «Екатеринбург № 1».

Сообщается, что водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением в сложных погодных условиях и столкнулся с автобусом Yutong, который двигался во встречном направлении.

Следовавший за «Грантой» автомобиль марки Mercedes не успел среагировать на обстановку и допустил столкновение с автобусом.

Никто из детей в автобусе не пострадал, травму получили два пассажира «Лады» и пассажир из Mercedes. Всех пострадавших оперативно доставили в Красноуфимскую районную больницу.

Накануне ДТП произошло в Ноябрьске, где столкнулись «Лада Приора» и ВАЗ 2112, происшествие обошлось без жертв.