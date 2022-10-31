Автобус с 22 пассажирами перевернулся под Челябинском | 360°

Происшествия 31 октября 2022, 08:39 Автобус с 22 пассажирами перевернулся под Челябинском МВД: под Челябинском перевернулся автобус с 22 пассажирами

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Автобус с 22 пассажирами опрокинулся в кювет в Челябинской области. Обошлось без жертв, но 13 пассажирам потребовалась медицинская помощь, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в Telegram-канале.

Авария случилась около 06:00 на 85-м километре подъезда к Екатеринбургу, на территории Кунашакского района. Автобус доставлял из Костаная людей, отправлявшихся на работу в Екатеринбург вахтовым методом. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за снегопада.

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«Полицейскими установлено, что управлявший автобусом 38-летний житель Екатеринбурга имеет 12-летний водительский стаж, к административной ответственности за нарушения ПДД РФ не привлекался», — уточнили в главном управлении МВД по Челябинской области.

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Пострадавших направили в медицинские учреждения Челябинска, а также Кунашакского и Каслинского районов.

На место аварии немедленно приехали экстренные службы, экипажи ГИБДД, а также руководство региональной Госавтоинспекции.