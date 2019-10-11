Автобус с 19 пассажирами попал в ДТП в Уфе
ДТП с участием автобуса ПАЗ и автомобиля Renault Duster произошло в Уфе. Один человек пострадал, сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
ДТП произошло в вечернее время. По версии Госавтоинспекции, 80-летний водитель «Renault Duster» не уступил дорогу автобусу ПАЗ при повороте налево. В результате произошло столкновение.
Пострадала 58-летняя пассажирка легкового авто. Ее доставили в больницу. В салоне автобуса находились 19 пассажиров. Никто из них не пострадал.