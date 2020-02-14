Автобус с 18 школьниками сгорел в Тюменской области

Инцидент произошел на 67 километре трассы Ялуторовск — Тобольск. Водитель заметил дым и остановился. Все пассажиры покинули салон во избежание опасности.

Возгорание быстро потушили. Пострадавших нет. Детей эвакуировали другим школьным автобусом, прибывшим из села Маранка. Автобус сгорел. Причина — короткое замыкание электропроводки.