Происшествия 09 марта 2024, 18:37 Автобус протащил пенсионерку сотню метров по асфальту в Петербурге «Оперативное прикрытие»: автобус протащил зажатую дверью пенсионерку по асфальту РИА «Новости»

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В Санкт-Петербурге автобус зажал дверьми пожилую женщину и протащил ее по проезжей части около сотни метров. Пенсионерке потребовалась медицинская помощь, сообщило агентство «Оперативное прикрытие».

По данным издания, 69-летняя петербурженка обратилась в полицию утром 9 марта. Она заявила, что водитель автобуса во время посадки на остановке рядом со станцией метро «Проспект Большевиков» зажал ей дверью ногу и затем протащил ее по асфальту. По словам пострадавшей, автобус остановился примерно через 100 метров, водитель выкинул из салона ее сумку, а затем уехал.

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В результате случившегося женщина получила травму живота, пришлось вызывать бригаду скорой помощи. Медики оказали пенсионерке всю необходимую помощь и отпустили ее домой.

Сотрудники полиции организовали проверку по факту ЧП. Как оказалось, место происшествия не просматривается на видео.

Ранее в Петербурге шестилетний ребенок оказался под колесами автобуса. ДТП случилось, когда мальчик на самокате пересекал проезжую часть на красный свет.