Автобус протащил пассажирку по земле в Ростове-на-Дону

В воскресенье утром в Ростове-на-Дону на одной из остановок общественного транспорта произошло серьезное ДТП. Очевидцы наблюдали, как водитель маршрутного автобуса, не заметив выходившую из салона пассажирку, закрыл двери и зажал пожилую женщину, протащив ее по земле несколько метров.

Как сообщает rostovgazeta.ru, происшествие случилось с участием автобуса, который двигался из Северной в Центральную часть Ростова-на-Дону.

Водитель, высаживая пассажиров на остановке, не убедился, что все люди успели выйти из салона автобуса, и закрыл двери. При этом пожилую пассажирку, не успевшую выйти, зажало дверьми и протащило по асфальту несколько метров.

После того как другие пассажиры попросили водителя остановиться и открыть двери, пострадавшая упала и сильно ударилась головой. При этом водитель едва не задавил упавшую под колеса женщину.

Очевидцы произошедшего помогли ростовчанке подняться на ноги, а водитель даже не стал извиняться и продолжил свое движение по маршруту.

На данный момент никаких сведений о состоянии пострадавшей не поступало.