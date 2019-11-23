Автобус протаранил павильон рынка в Калининграде

«Никто не пострадал, только оцарапалась продавец одного из павильонов. На наших камерах виден момент, как автобус резко съезжает с проезжей части на тротуар. <…> Полиция уже приходила, смотрели видео», — рассказал директор рынка Сергей Званюк.

Директор рассказал, что на месте совместно с МЧС и полицией работает служба безопасности рынка.

По словам водителя автобуса, при повороте на зеленый сигнал светофора его подрезал джип. В итоге автобус занесло.

На месте происшествия в машину скорой помощи отвели испуганную женщину и плачущего ребенка. Сообщается, что 14-летняя девочка сидела в автобусе на переднем сиденье.