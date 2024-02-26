26 февраля 2024, 10:00
Автобус протаранил остановку в Саратове
Автобус столкнулся с двумя легковушками и снес остановку в Саратове
В воскресенье, 25 февраля, в Ленинском районе Саратова водитель автобуса № 11 устроил массовую аварию и врезался в остановку. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
По предварительным данным, водитель 1975 года рождения, управляя автобусом маршрута №11, столкнулся с автомобилями «Лада-Калина» и «Лада-Веста», после чего въехал в остановку. Никто не пострадал.
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Авария произошла на улице Топольчанской, 1 (пересечение с улицей Антонова). У автобуса в результате удара разбилось лобовое стекло, а остановочный павильон упал и развалился на части.
«Ход проведения и результаты проверки находятся на контроле надзорного ведомства», — отметили в ведомстве.
Ранее водитель автобуса в мороз высадил оплатившего проезд ребенка в Кемерове.
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