Происшествия 26 февраля 2024, 10:00 Автобус протаранил остановку в Саратове Автобус столкнулся с двумя легковушками и снес остановку в Саратове РИА «Новости»

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В воскресенье, 25 февраля, в Ленинском районе Саратова водитель автобуса № 11 устроил массовую аварию и врезался в остановку. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По предварительным данным, водитель 1975 года рождения, управляя автобусом маршрута №11, столкнулся с автомобилями «Лада-Калина» и «Лада-Веста», после чего въехал в остановку. Никто не пострадал.

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Авария произошла на улице Топольчанской, 1 (пересечение с улицей Антонова). У автобуса в результате удара разбилось лобовое стекло, а остановочный павильон упал и развалился на части.

«Ход проведения и результаты проверки находятся на контроле надзорного ведомства», — отметили в ведомстве.

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