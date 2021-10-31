Автобус проехал по катавшейся на ледянке девочке на Урале

Рейсовый автобус проехал по девочке, выехавшей на дорогу на ледянке. В результате ребенка с переломами ног доставили в больницу. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Пятилетняя девочка каталась на ледянке вместе с братьями в поселке Черемухово. Как предварительно выяснили инспекторы, водитель рейсового автобуса ехал по улице Ленина, когда к нему под колеса попал выкатившийся на дорогу ребенок.

«Ребенок выехал неожиданно для водителя, справа-налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пятилетняя девочка с переломами ног доставлена в Североуральскую ЦГБ, откуда ее транспортировали в больницу Краснотурьинска», — привело Ura.ru слова сотрудника ГИБДД.

Как рассказала мать пострадавшей, девочка гуляла на улице вместе со своими старшими братьями 2013 и 2015 годов рождения. Дети стали кататься на ледянке в неположенном месте. В это время мимо проезжал автобус.

Водитель автобуса имеет стаж вождения транспортных средств категории «Д» 16 лет. Следователи установили, что в момент аварии мужчина был трезв и пристегнут. По его словам, во время движения он вдалеке увидел детей, а когда проезжал мимо, то почувствовал, что наехал на что-то задним колесом.

Сейчас правоохранители продолжают разбираться в ситуации. Они направят в Территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защиты их прав сведения о нарушении ребенком ПДД.