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    06 ноября 2020, 19:52

    Автобус попал в ДТП в Орловской области

    Алена Макаренко

    Рейсовый автобус опрокинулся в Орловской области. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

    По предварительным данным, авария произошла около 12:00 на третьем километре дороги Федотов — Собянино в Кромском районе.

    «В результате ДТП имеются пострадавшие», — говорится в сообщении.

    Один человек погиб, его личность устанавливается. Среди травмированных есть ребенок. По данным РЕН ТВ, в ДТП пострадали три человека.

    Причины и обстоятельства происшествия выясняются.