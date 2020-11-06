06 ноября 2020, 19:52
Автобус попал в ДТП в Орловской области
Рейсовый автобус опрокинулся в Орловской области. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
По предварительным данным, авария произошла около 12:00 на третьем километре дороги Федотов — Собянино в Кромском районе.
«В результате ДТП имеются пострадавшие», — говорится в сообщении.
Один человек погиб, его личность устанавливается. Среди травмированных есть ребенок. По данным РЕН ТВ, в ДТП пострадали три человека.
Причины и обстоятельства происшествия выясняются.