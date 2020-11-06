Автобус попал в ДТП в Орловской области

По предварительным данным, авария произошла около 12:00 на третьем километре дороги Федотов — Собянино в Кромском районе.

«В результате ДТП имеются пострадавшие», — говорится в сообщении.

Один человек погиб, его личность устанавливается. Среди травмированных есть ребенок. По данным РЕН ТВ, в ДТП пострадали три человека.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.