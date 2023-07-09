Происшествия 09 июля 2023, 01:39 Автобус попал в ДТП на Ленинградском шоссе в Москве Источник «360»: число госпитализированных после ДТП на севере Москвы выросло до 6 РИА «Новости»

Читать 360tv в

Автобус столкнулся с грузовиком на Ленинградском шоссе в Москве. В момент столкновения в автобусе находилось 20 человек, шестерых их них госпитализировали, сообщил источник «360» в экстренных службах города.

Авария произошла на Ленинградском шоссе в районе дома 112/1. По данным источника «360», в общей сложности пострадали 12 человек.

Реклама

Изначально сообщалось о госпитализации троих пострадавших, в числе которых один ребенок. Немного позже их число увеличилось до шести.

Остальным пострадавшим помощь оказана на месте. Как добавил источник «360», на месте ДТП находятся восемь карет скорой помощи.