Происшествия 13 марта 2023, 18:10 Автобус попал в аварию на скользкой дороге в Санкт-Петербурге

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ДТП произошло на пересечении проспекта Испытателей и Коломяжского проспекта в Санкт-Петербурге. Водитель автобуса не справился с управлением. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

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Авария случилась сегодня утром, 13 марта. По предварительным данным, причина заключается в неубранных сугробах. В пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс» отметили, что пострадавших нет. Сейчас на месте происшествия затруднено движение, написали Nation News.