Автобус полтора километра тащил мужчину на колесе на юго-западе Москвы

В Москве водитель автобуса сбил пешехода и прокатил его на колесе около полутора километров. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах, аварию подтвердили в ГИБДД.

«Сегодня в 07:40 в районе улицы генерала Тюленева, дом 12 произошло ДТП с погибшим. Водитель, управляя автобусом, совершил наезд на пешехода, который лежал на автобусном кругу. Может, он ранее умер. Пока нет данных о человеке», — рассказали «360» в ГИБДД, добавив, что данные будут уточняться.

По информации источника «360», мужчину на колесе заметили, когда автобус был уже на Профсоюзной улице. В этот момент он был еще жив, ему вызвали скорую.

Источник также утверждает, что у мужчины при себе не было документов, он был маргинальной наружности. Сейчас выясняется, как он оказался под автобусом.