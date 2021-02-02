Автобус «подсадил» иномарку на фонарный столб в Петербурге. Видео

На Московском проспекте в Санкт-Петербурге автобус въехал в хэтчбек Ford, который резко попытался развернуться перед его носом. Иномарку от удара подбросило в воздух и ее задняя часть оказалась на фонарном столбе. ДТП попало на видео.

На кадрах видно, что водитель хэтчбека резко решил свернуть прямо перед едущим в правом ряду автобусом. После удара Ford повис на столбе.

В МВД Северной столицы «360» рассказали, что информация о пострадавших в аварии не поступала.

«Пока информация о пострадавших не поступала. В машине были пожилой водитель, мужчина, и две женщины. Все трезвые», — пояснил собеседник.

Другими деталями этого ДТП в полиции не поделились.