Автобус перевернулся в Ростовской области

Один человек погиб, четверо пострадали в результате ДТП с автобусом в Красносулинском районе Ростовской области. Транспортное средство перевернулось.

«На федеральной автодороге М-4 „Дон“ опрокинулся маршрутный автобус», — сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб региона. Пятый канал уточнил, что все произошло на 974-м километре трассы. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются. Ликвидацией последствий аварии занимаются 19 человек, задействовано также семь единиц техники.