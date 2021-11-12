Автобус перевернулся в Нижегородской области

В Нижегородской области автобус перевернулся на скользкой дороге. 11 пассажиров получили травмы. Об этом сообщил сайт newizv.ru.

По предварительным данным, когда автобус ехал по дороге в направлении Ильино, шел ледяной дождь. Но водитель, несмотря на это, не стал снижать скорость. Это и привело к аварии. 42-летнюю пассажирку с переломом ключицы и 52-летнюю женщину, получившую закрытую черепно-мозговую травму, пришлось госпитализировать. Остальных пострадавших пассажиров после оказания медицинской помощи отправили домой.